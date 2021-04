CPI da Covid recebe em 1º dia requerimentos que apontam para ampla investigação sobre governo Bolsonaro

247 - A CPI da Covid, cujo relator é o senador Renan Calheiros (MDB-AL), recebeu no primeiro dia de funcionamento uma grande quantidade de pedidos de requerimentos que abrem caminho para uma ampla investigação sobre a conduta do governo Bolsonaro no enfrentamento à pandemia.

Até as 21h45 desta terça-feira (27) foram apresentadas ao menos 173 solicitações por congressistas, que serão submetidas ao plenário da CPI da Covid.

Os requerimentos solicitam, além da convocação dos ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich e Eduardo Pazuello, além do ministro atual, Marcelo Queiroga, informações sobre o fornecimento de respiradores, EPIs (equipamentos de proteção individual), "kit intubação", abertura de leitos, fornecimento de oxigênio, aquisição de vacinas, seringas e distribuição de cloroquina para o chamado tratamento precoce, informa reportagem da Folha de S.Paulo.

Entre os requerimentos, há cinco que põem foco no fornecimento de oxigênio hospitalar em Manaus.

