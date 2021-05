CPI da Covid vai questionar ex-ministros se decisões foram técnicas ou ordens diretas de Bolsonaro

247 - Senadores da CPI da Covid vão questionar ex-ministros da Saúde e o atual titular da pasta, Marcelo Queiroga, se as decisões da pasta foram decorrentes de eventuais interferências de Jair Bolsonaro ou de decisões técnicas. Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, que foram ministros no atual governo, depõem nesta terça-feira (4) na Comissão Parlamentar de Inquérito. Nesta quarta (5) será a vez do ex-ministro Eduardo Pazuello e, no dia seguinte, Queiroga e o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antônio Barra Torres.

Parlamentares disseram que uma das perguntas mais repetidas será "isso foi decisão do senhor ou ordem superior?". A informação foi publicada em reportagem do jornal Folha de S.Paulo.

De acordo com o senador Humberto Costa (PT-PE), será "necessário cobrar as posições, saber dos fatos, entender determinados posicionamentos e, por outro lado, saber as dificuldades que [o ministro] encontrou, o que o presidente interferiu que dificultou o processo de enfrentamento [da pandemia]".

O petista afirmou que ao menos dez perguntas estão preparadas para Mandetta sobre testagem, "tratamento precoce" e a falta de utilização da atenção básica de saúde.

Posição parecida tem o vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). "O que a gente quer saber do Mandetta e dos demais é quais ações ou omissões levaram ao agravamento da pandemia no Brasil. Isso será uma constante", afirmou.

