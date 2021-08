CPI da Covid volta com força total e mira corrupção na compra de vacinas

Objetivo é fechar o relatório final ainda em setembro, apontando não apenas o negacionismo mas também a corrupção do governo Bolsonaro edit

247 – "A CPI da Covid retoma os trabalhos nesta segunda-feira para aprofundar as investigações sobre suspeitas de irregularidades na compra de vacinas pelo governo Bolsonaro. A partir de terça-feira, o foco da CPI será a negociação envolvendo empresas e intermediários para oferecer vacinas sem o aval de fabricantes estrangeiros. Na próxima semana, a comissão volta a se debruçar sobre o caso da empresa Precisa Medicamentos e o Ministério da Saúde para a aquisição da Covaxin", informam os jornalistas Paulo Cappelli, Natália Portinari e Julia Lindner, em reportagem publicada no Globo.

"A cúpula da comissão tem planos de acelerar os trabalhos para que o relatório final de investigação fique pronto até o final de setembro. A ideia é que o documento produzido pela CPI aponte os indícios de fraude em contratos do Ministério da Saúde, as omissões do governo e ainda a promoção de medicamentos ineficazes durante a pandemia", descreve ainda os repórteres.

