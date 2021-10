CPI da Covid vota relatório final de Renan Calheiros nesta terça-feira

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A CPI da Covid se reúne pela última vez nesta terça-feira (26) para votar o relatório final, apresentado por Renan Calheiros na semana passada.

Renan pede o indiciamento de 66 pessoas e 2 empresas por crimes cometidos na pandemia. O principal alvo é Jair Bolsonaro. No relatório final da CPI da Covid-19 há um pedido de indiciamento contra o ocupante do Palácio do Planalto por crimes contra a humanidade.

Os senadores vão discutir o relatório e podem propor mudanças. A aprovação do relatório exige maioria simples dos votos. O que for aprovado será encaminhado aos órgãos competentes. No caso de Bolsonaro, quem decide os próximos passos é a PGR.

PUBLICIDADE

Outros nomes que, segundo o relator, cometeram crimes: Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro, filhos de Jair Bolsonaro; o ex-ministro Eduardo Pazuello; o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga; o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. A lista inclui ainda médicos, deputados, blogueiros e empresários bolsonaristas acusados de disseminar fake news, entre eles Luciano Hang.

Os senadores podem sugerir mudanças, propor um relatório alternativo, a inclusão ou retirada de nomes. O vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues, quer incluir 9 pessoas. A CPI não tem poder de punição. O que for aprovado no relatório será encaminhado aos órgãos competentes.

PUBLICIDADE

Após a leitura do relatório do relator Renan Calheiros, presidente Omar Aziz encerra a sessão, informa o G1.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE