CPI fará manifestação quando país atingir marca de 500 mil mortos pela Covid-19

A marca de 500 mil óbitos causados pela Covid-19 no Brasil, fruto do desleixo do governo Bolsonaro no enfrentamento à pandemia, será alvo de manifestação por parte dos senadores edit

247 - Os senadores da CPI já preparam manifestação para o dia em que o Brasil alcançar a trágica marca de 500 mil mortos pela Covid-19, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

O número será atingido nos primeiros dias da próxima semana. Hoje o Brasil contabiliza mais de 496 mil mortes causadas pela Covid-19 e cerca de 18 milhões de infectados.

Cientistas preveem que ainda este ano o Brasil ultrapassará a marca de 800 mil mortos pela Covid-19.

A CPI da Covid foi convocada pelo Senado para apurar as responsabilidades pela tragédia sanitária e social provocada pela pandemia no Brasil. Há evidências já detectadas pela CPI de que o governo Bolsonaro é o principal culpado pela tragédia, devido ao descaso no combate à pandemia e às medidas erradas que tomou, entre elas a indicação de medicamentos ineficazes e o boicote à vacinação. Por isso, a comissão do Senado é também chamada de CPI do genocídio.

