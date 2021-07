CPI muda calendário e ouvirá ex-coordenadora do PNI na quinta-feira

Alteração é estratégia para seguir no caso da vacina Covaxin, cuja negociação é alvo de suspeitas de irregularidade edit

Marcelo Montanini, Metrópoles - A direção da CPI da Covid alterou o calendário de depoimentos desta semana e ouvirá, na próxima quinta-feira (8/7), a ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunização (PNI) Francieli Fontana Fantinato, que pediu exoneração em 30 de junho.

Ao deixar o cargo, Francieli negou qualquer pressão do governo, mas criticou os atrasos de doses de vacinas e as declarações do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre a imunização.

O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), afirmou que a troca é estratégia para seguir no caso da vacina Covaxin, visto que Francieli Fantinato era a pessoa à frente do PNI.

