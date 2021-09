CPI pedirá indiciamento de Pazuello em relatório final sobre desinformação

A comissão reforçará que, durante a gestão do militar no Ministério da Saúde, as páginas oficias da pasta traziam recomendações para uso de medicamentos sem comprovação científica para o tratamento da Covid-19 edit

247 - A CPI da Covid pedirá o indiciamento do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello no relatório final que deve ser apresentado este mês pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da Comissão Parlamentar de Inquérito. O general comandou a pasta entre maio de 2020 a março de 2021.

De acordo com a coluna de Guilherme Amado, no site Metrópoles, a comissão reforçará que, durante a gestão do militar, as páginas oficias da pasta traziam recomendações para uso da hidroxicloroquina e da azitromicina para o tratamento contra a Covid-19, além da omissão do número de mortes acumuladas por Covid-19.

O relatório também destacará que o ministério lançou o aplicativo TrateCov para recomendar o uso do tratamento precoce.

