CPI recebe documento do Ministério da Saúde que recomenda cloroquina contra Covid até para crianças

247 - Senadores da CPI da Covid-19, segundo Ricardo Noblat, do Metrópoles, receberam um documento "que é ouro puro". O material tem como título: "orientações do Ministério da Saúde para manuseio medicamentoso precoce de pacientes com diagnóstico da Covid-19”.

O documento é datado de setembro do ano passado, quando a pasta ainda era administrada pelo general Eduardo Pazuello.

Por meio do "manual", a pasta recomendava o uso de hidroxicloroquina para tratamento contra Covid-19 até mesmo para crianças. À época da produção do documento, a ciência já atestava a ineficácia do medicamento contra a doença causada pelo coronavírus.

À CPI, Pazuello não admitiu a existência do documento.

Entre outros pontos, o documento diz:

"Considerando que até o momento não existem evidências científicas robustas que possibilitem a indicação de terapia farmacológica específica para a COVID-19;

Considerando que alguns Estados, Municípios e hospitais da rede privada já estabeleceram protocolos próprios de uso da cloroquina e da hidroxicloroquina para tratamento da COVID-19;

Considerando a larga experiência do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento de outras doenças infecciosas e de doenças crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde, e que não existe, até o momento, outro tratamento eficaz disponível para a COVID-19;

Considerando que o Conselho Federal de Medicina recentemente propôs a consideração da prescrição de cloroquina e hidroxicloroquina pelos médicos, em condições excepcionais, mediante o livre consentimento esclarecido do paciente, para o tratamento da COVID-19".

Na sequência, o Ministério da Saúde recomenda: "em crianças, dar sempre prioridade ao uso de hidroxicloroquina pelo risco de toxicidade da cloroquina".

