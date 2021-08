CPI: senadores querem que TCU determine ressarcimento por motociatas de Bolsonaro

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - Os senadores Rogério Carvalho e Humberto Costa, do PT, apresentaram um pedido na CPI para que o Tribunal de Contas da União apure o total gasto pela União com as motociatas feitas por Jair Bolsonaro país afora.

A justificativa é que as motociatas vão contra as recomendações científicas de combate à pandemia.

Os dois pedem o reconhecimento da ilegalidade e a devolução aos cofres públicos dos gastos, incluindo pessoal, transporte e segurança.

