CPI vai obter relatórios fiscais de Allan dos Santos e outros blogueiros bolsonaristas

247 - Senadores da CPI da Covid aprovaram nesta quinta-feira (19) a obtenção de relatórios de inteligência financeira de blogueiros bolsonaristas como Allan dos Santos, Oswaldo Eustáquio e Leandro Ruschel. Também serão alvos da Comissão Parlamentar de Inquérito youtubers ligados ao bolsonarismo, como Bernardo Kuster, Flávio Gordon e Pamela Puertas Dias, de acordo com o site O Antagonista.

Parlamentares querem saber se houve financiamento público de manifestações contrárias às determinações da Organização Mundial de Saúde (OMS) ao longo da pandemia.

A CPI também aprovou o detalhamento das operações financeiras de Allan dos Santos. A ideia é obter informações como declaração de rendimentos, registros de compras em cartão de crédito, entre outras. A CPI já identificou transferências atípicas em favor do blogueiro a partir do Bank Of América.

