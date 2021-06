Defesa de Wizard procura CPI e depoimento é remarcado para o próximo dia 30

247 - A CPI da Covid no Senado remarcou para o próximo dia 30 o depoimento de Carlos Wizard, bilionário que integrava o "Ministério da Saúde Paralelo" e um dos maiores lobistas do uso da cloroquina no "tratamento precoce" da Covid-19. A informação é do blog de Ana Flor, no G1, e foi confirmada pelo presidente da comissão, senador Omar Aziz (PSD-AM).

Advogados de Wizard entraram em contato com a CPI nesta segunda-feira (21) para remarcar o depoimento, que estava agendado para quinta (17). Wizard não compareceu e informou estar nos Estados Unidos.

O empresário chegou a solicitar um depoimento virtual, mas os senadores negaram.

Na sexta, o relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL), determinou que Wizard passasse da condição de testemunha para a de investigado, junto com Marcelo Queiroga, Eduardo Pazuello, Ernesto Araújo, Fabio Wajngarten, entre outros.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.