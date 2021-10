Diretor da ANS diz que Prevent mentiu sobre uso do Kit Covid e que soube das denúncias pela CPI

Apoie o 247

247 - O diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho, afirmou em depoimento à cPi da covid nesta quarta-feira (6), que a Prevent Senior enviou informações falsas ao órgão sobre a autonomia dos médicos na prescrição do Kit Covid, e sobre a autorização de pacientes para participarem em estudos sobre o uso de medicamentos que utiliza remédios sem eficácia científica comprovada contra a Covid-19, como a cloroquina e hidroxicloroquina.

"Sobre estas questões das cobaias, alteração no CID (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde) e transferência de pacientes, essas informações foram trazidas pela CPI. Isso não quer dizer que não estávamos atuando, apurando e levantando estas informações. Nossa assessoria levantou estas informações, foi aberto processo contra a operadora em abril”, disse Rebello.

“Na verdade, na denúncia que foi feita lá atrás, solicitamos informações da operadora e eles apresentaram declarações dos médicos e dos pacientes em que eles concordavam em receber estes medicamentos e que os médicos, todos eles, informaram que tinham autonomia para prescrever. Por isso este processo específico foi arquivado. Isso não quer dizer que a gente não tenha pego esse insumo e aberto outro processo em razão de outras denúncias. No dia 8 de setembro, antes do conhecimento desta CPI, fizemos a abertura de um processo que desencadeou no dia 17 uma vistoria na própria operadora", completou.

Ainda segundo ele, a Prevent Senior é alvo de quatro processos na ANS por conta da prescrição do Kit Covid sem a autorização de pacientes.

