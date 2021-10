Diretor da VTCLog nega pedido de auditoria contábil por técnicos da CPI

Apoie o 247

247 - O sócio da transportadora VTCLog Raimundo Nonato recusou o pedido do relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL), para que integrantes do colegiado tenham acesso aos registros contábeis da empresa. Ele afirmou, no entanto, que iria trazer ao colegiado as informações requisitadas.

De acordo com o relator, os registros contábeis demonstram que houve tentativa da VTCLog de justificar saques manipulando a destinação dos recursos sacados. Nonato negou.

"O senhor espontaneamente permitiria que integrantes desta CPI tenham acesso a todos os documentos, informações contábeis e registros auxiliares da VTClog para confirmar as conclusões do parecer técnico?”, perguntou Calheiros.

“Vamos entregar. Trazemos até os senhores", respondeu Nonato.

Calheiros cobrou o sócio da VTCLog sobre uma autorização da auditoria pela CPI. “Não”, respondeu Nonato.

