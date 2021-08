Dono da Davati não explica origem das vacinas que pretendia vender ao Brasil

247 – "O dono da empresa Davati Medical Supply, o americano Herman Cardenas, disse em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, exibida neste domingo, que não pode contar de onde a companhia tiraria as 400 milhões de doses da vacina fabricada pela AstraZeneca negociadas com o Ministério da Saúde, no Brasil. O empresário se limitou a citar uma 'alocação', espécie de reserva de vacinas", aponta reportagem publicada pelo jornal O Globo.

"A empresa detentora de uma alocação de vacinas não nos passou o contrato que tinha com o fabricante. Então não sei como conseguiram essa alocação. Mas eles mostraram documentos e comunicações que nos convenceram de que tinham a alocação", disse Cardenas.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.