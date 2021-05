'Economia e saúde não são coisas distintas', diz Teich à CPI

247 - O ex-ministro Nelson Teich afirmou, durante seu depoimento à CPI da Covid, nesta quarta-feira (5), que foi criada "artificialmente uma incompatibilidade" entre as áreas de saúde e economia do governo no tempo em que ele esteve à frente da pasta e que esta divisão foi “ruim” para o enfrentamento à pandemia. Segundo ele, “economia e saúde não são coisas distintas”.

Quando você avalia a sociedade, o nível de saúde da sociedade, você tem o cuidado em saúde, e tem os determinantes sociais da saúde, você tem economia, saúde, educação, onde a pessoa mora, uma série de coisas. Se achava até que a educação era o principal fator de saúde da sociedade”, disse Teich ao colegiado.

Ainda segundo ele, “a economia foi tratada como dinheiro e empresa e a saúde como vidas, sofrimento e morte, mas na verdade, tudo é gente. Quando você fala de economia você não fala de empresas, você fala de gente”.

