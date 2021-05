Girão espalha fake news na CPI e fala em células de fetos abortados na Coronavac (vídeo)

Em resposta, o diretor do Butantan, Dimas Covas, explicou que o imunizante produzido no instituto é feito com o SARS-CoV-2 inativado e replicado em outra família de células, as Vero. Essas são derivadas do rim de um macaco dos anos 1960 edit

Sputnik Brasil - Senador da base governista, Eduardo Girão questionou Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, sobre a presença de células "extraídas de fetos abortados" na CoronaVac.

As fake news continuam viralizando nas redes sociais durante as investigações da CPI da Covid. Nesta quinta-feira (27), o senador da base governista, Eduardo Girão, insinuou que a CoronaVac é feita com células de fetos que foram abortados.

O boato de que vacinas são feitas com fetos abortados é antigo, tendo sendo desmentido em outras oportunidades. A CoronaVac, por sua vez, nunca utilizou esse tipo de material.

Ela é feita com o SARS-CoV-2 inativado e replicado em em outra família de células, as Vero. Essas são derivadas do rim de um macaco dos anos 1960.

Eduardo Girão, senador bolsonarista, mandando em plena #CPIdaCovid que os insumos para a fabricação da CoronaVac incluiriam células de fetos abortados.



