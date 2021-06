Élcio Franco admite ter integrado grupo "técnico" que decidiu pela baixa adesão ao Covax

O consórcio permitia a compra de vacinas para até 50% população, mas a decisão de adquirir apenas 10% foi tomada "ouvindo todos os técnicos do ministério até a assinatura final do contrato pelo ministro da Saúde" edit

247 - O ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde Antônio Élcio Franco, em depoimento na CPI da Covid no Senado nesta quarta-feira (9), buscou justificar a decisão do governo federal de adquirir vacinas do consórcio Covax Facility apenas para 10% da população.

O consórcio permitia a compra de vacinas para até 50% população, mas esta “foi uma decisão ouvindo todos os técnicos do ministério até a assinatura final do contrato pelo ministro da Saúde", segundo o ex-secretário.

Ele revelou ainda que fez parte do grupo de técnicos que chegaram ao número de 10%.

