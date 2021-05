Em 200 falas, Bolsonaro expõe seu negacionismo, que levou mais de 400 mil brasileiros à morte

247 - A CPI da Covid está analisando, para efeito de apuração das responsabilidades de Jair Bolsonaro com o descontrole da pandemia, que levou à morte de mais de 400 mil brasileiros até agora, as falas do titular do Poder Executivo em que ele critica o isolamento social e propagandeia o uso da hidroxicloroquina, medicamento contraindicado pela comunidade científica nacional e internacional para o tratamento da Covid-19.

A equipe da CPI da Covid vai investigar, entre outras coisas, a propagação por Bolsonaro de discurso negacionista. As falas de Bolsonaro compiladas pela comissão propagandeiam o uso da hidroxicloroquina contra a Covid-19, minimizam o coronavírus, chegando a chamá-lo de "gripezinha", destaca reportagem da Folha de S.Paulo. Bolsonaro fez também declarações contra a aquisição de vacinas e a imunização da população.

A CPI da Covid vai usar declarações e ações de Bolsonaro como base para demonstrar os crimes que cometeu ao longo da pandemia.

Bolsonaro cometeu crimes como atentar contra odireito à saúde do povo brasileiro, crimes de responsabilidade e falta de decoro.

