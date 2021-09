Em depoimento à CPI, ministro da CGU nega superfaturamento em contrato de vacinas

Apoie o 247

247 - O ministro da Controladoria-Geral da União ( CGU), Wagner Rosário, disse à CPI da Covid que não houve superfaturamento ou sobrepreço no acerto entre a Precisa Medicamentos e o Ministério da Saúde para a compra da vacina Covaxin, produzida pelo laboratório indiano Bharat Biotech.

“Superfaturamento é o ato após o pagamento. Nós também não identificamos o sobrepreço. Fizemos verificações em vários países e o preço em que eles vendem a vacina em outros mercados ficava entre US$ 15 a US$ 19. Então, o Brasil fechou nesse patamar de US$ 15”, disse o ministro.

Na quarta-feira (15) o presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM), disse que Rosário incorreu no crime de “prevaricação” diante de supostas irregularidades ocorridas no Ministério da Saúde durante o enfrentamento à pandemia de Covid-19.

