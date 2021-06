Em nova semana, CPI da Covid deve ouvir ex-governador Wilson Witzel e o empresário Carlos Wizard. Confira a lista

Senadores da CPI da Covid irão ouvir nesta semana o ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel e o empresário Carlos Wizard, além de médicos que manifestaram posições favoráveis ao uso da cloroquina para o tratamento de pessoas diagnosticadas com a Covid-19. O ex-secretário de Saúde do Amazonas Marcellus Campelo também deve comparecer à comissão edit

247 - Senadores da CPI da Covid irão ouvir nesta semana o ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel, o ex-secretário de Saúde do Amazonas Marcellus Campelo, o empresário Carlos Wizard, e os médicos Ricardo Dimas Zimmermann e Francisco Eduardo Cardoso Alves.

O depoimento de Campelo está previsto para esta terça-feira (15). Ele foi preso na última semana por suspeita de favorecimento a empresários no aluguel de um hospital de campanha no Amazonas.

Na quarta-feira (16) será a vez do ex-governador Wilson Witzel (PSC-RJ). Ex-aliado de Jair Bolsonaro, ele tem criticado o negacionismo do governo federal. Witzel sofreu impeachment após investigação da Polícia Federal apontar desvio de dinheiro da saúde no estado do Rio.

Na quinta-feira (17) quem falará será o empresário Carlos Wizard, que foi cogitado pelos integrantes da CPI para ser alvo de uma condução coercitiva porque se negava a responder às solicitações da Comissão Parlamentar de Inquérito. Por morar nos Estados Unidos, o empresário disse que não poderia comparecer ao colegiado, mas está com depoimento marcado.

Para fechar a semana, os médicos Ricardo Dimas Zimmermann e Francisco Eduardo Cardoso Alves devem prestar depoimento na sexta-feira (18). Eles manifestaram posições favoráveis ao tratamento precoce contra a Covid-19 na base de ivermectina e cloroquina, remédios sem comprovação de eficácia contra a doença.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.