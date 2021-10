Em voto paralelo, Girão defende jornalistas que espalharam fake news durante a pandemia

Dentre os nomes citados pelo parlamentar está o do jornalista Alexandre Garcia, demitido recentemente da CNN Brasil por divulgar notícias falsas sobre a pandemia e o "tratamento precoce" edit

247 - O senador bolsonarista Eduardo Girão (Podemos-CE) defendeu nesta terça-feira (26), durante a sessão de votação do relatório final do colegiado, jornalistas e sites que difundiram fake news durante a pandemia de Covid-19.

Dentre os nomes citados pelo parlamentar, por meio de um voto em separado, estão o do jornalista Alexandre Garcia, que foi demitido recentemente da CNN Brasil por divulgar notícias falsas sobre o assunto durante uma transmissão ao vivo, e do site Brasil Paralelo, ligado à extrema direita.

Girão também criticou a atuação do relator, senador Renan Calheiros (MDB-AL), e as quebras de sigilo feitas pelo colegiado ao longo do andamento dos trabalhos da comissão. Ele também defendeu o "tratamento precoce”, por meio de remédios sem eficácia científica comprovada contra a Covid e a não investigação de estados e municípios.

Ainda segundo ele, "não foram encontradas quaisquer evidências da materialidade" sobre atos e omissões praticados por servidores públicos no enfrentamento à pandemia.

