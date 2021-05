Ernesto Araújo e filhos de Bolsonaro dificultaram negociações com a China por insumos, diz Mandetta

Na CPI da Covid, o ex-ministro da Saúde afirmou que as declarações de Eduardo Bolsonaro com insultos à China causavam "mal-estar" entre os dois países edit

247 - O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, que presta depoimento à CPI da Covid nesta terça-feira (4), afirmou que o ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo e os três filhos de Jair Bolsonaro - o senador Flávio, o deputado federal Eduardo e o vereador Carlos - foram entraves para a negociação entre Brasil e China por insumos para combater a pandemia.

O ministro citou que as costumeiras declarações de Eduardo Bolsonaro com insultos à China causavam "mal-estar".

"O bom diálogo com a China era mais que necessário, mas tinha muita dificuldade com o ministro das Relações Exteriores. O Eduardo Bolsonaro tinha rotas de colisão com a China através de tuítes que geravam mal-estar. Fui a uma reunião com o presidente, assessores de comunicação e os filhos no palácio e eles disseram que eu não poderia levar o embaixador da China lá. Tive que fazer a reunião por telefone", falou.

