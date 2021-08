Ex-secretário da Anvisa diz que se reuniu com médica Nise Yamaguchi para discutir "plano de retomada da economia"

Em depoimento à CPI da Covid, o ex-funcionário da Anvisa José Ricardo Santana afirmou que teve um encontro com a médica Nise Yamaguchi, defensora do tratamento precoce, para a discussão sobre uma pauta econômica. "Acabamos de descobrir um gabinete paralelo na economia, pela doutora Yamaguchi", disse o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Omar Aziz edit

247 - Ex-funcionário da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), José Ricardo Santana afirmou na manhã desta quinta-feira (26) na CPI da Covid que teve uma reunião com a médica Nise Yamaguchi, defensora do tratamento precoce. O curioso é que, segundo ele, a ideia era fazer uma discussão sobre economia.

"Acho que passava por uma questão que ela tinha interesse em passar por alguma questão sobre a retomada econômica e alguma testagem que ela acreditava", afirmou.

O depoente foi citado em depoimento como um dos que estavam no jantar no dia 25 de fevereiro em que o ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde Roberto Dias teria pedido propina para compra de vacinas.

Após a declaração do ex-secretário da Anvisa, o presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), fez algumas ponderações. "Não era com Paulo Guedes que ela tinha que se reunir. Onde o senhor estava no governo?", questionou o parlamentar.

"Qual a sua expertise em economia?", perguntou Aziz. "Não tenho formação econômica, mas em administração de empresas", respondeu Santana.

O senador continuou. "A doutora Nise também não tem formação econômica. Então a resposta é furada, o senhor está faltando com a verdade ao dizer que passou uma noite discutindo um plano… O Guedes vai ficar chateado, acabamos de descobrir um gabinete paralelo na economia, pela doutora Yamaguchi".

Assista à CPI pela TV 247:

