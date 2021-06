Ex-secretário do Amazonas contradiz versão de Pazuello sobre colapso do oxigênio

O ex-secretário de Saúde do Amazonas Marcellus Campêlo disse que, no dia 7 de janeiro, informou ao Ministério da Saúde sobre a falta de oxigênio em Manaus (AM). Em depoimento, o ex-ministro Eduardo Pazuello disse ter tomado conhecimento do colapso da saúde no Amazonas no dia 10 de janeiro edit

247 - O ex-secretário de Saúde do Amazonas Marcellus Campêlo afirmou, nesta terça-feira (15), à CPI da Covid, que, no dia 7 de janeiro deste ano, informou ao Ministério da Saúde, então comandado pelo general Eduardo Pazuello, sobre a falta de oxigênio em Manaus (AM). A declaração contradiz o que disse Pazuello. Em depoimento à CPI no dia 19 de maio, o general relatou ter tomado conhecimento do colapso da saúde no Amazonas no dia 10 de janeiro.

"Houve um pedido de logística [para transporte de oxigênio] por ofício dia 7, dia 10 e dia 11 começamos a tratar sobre a logística diretamente com a empresa [White Martins]. Liguei para o ministro Pazuello foi por volta das 21h, do dia 7. Nós encaminhamos essa carta da White Martins ao Ministério da Saúde ainda na noite do dia 7", disse Campêlo.

"No dia 9 de janeiro, enviamos diariamente ofício ao MS (Ministério da Saúde) pedindo apoio em relação ao oxigênio... No dia 9, quando percebemos que haveria atraso na primeira balsa White Martins", afirmou.

O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), perguntou se houve retorno do Ministério da Saúde. "Não tenho conhecimento de que houve resposta. Não houve resposta que eu saiba", respondeu o ex-dirigente.

Um documento enviado à CPI comprovou que a pasta da Saúde, então comandada por Pazuello, soube da crise de respiradores de Manaus um mês antes do colapso.

