Fakhoury pagou material da campanha de Bolsonaro sem declarar à Justiça Eleitoral

247 - O empresário bolsonarista Otávio Fakhoury afirmou à CPI da Covid nesta quinta-feira (30) que pagou R$ 50 mil pela impressão de materiais da campanha de Jair Bolsonaro em 2018, mas jamais declarou os gastos ao Tribunal Superior Eleitoral.

Fakhoury disse que não vê ilegalidade no ato. "As pessoas imprimiam o seu material. Este valor que foi relatado no inquérito foi um valor de ajuda, que nada tem a ver com a campanha”, negou.

“Fomos imprimindo o material como todo mundo fez. Eram grupos grandes, em 4 estados e se eu podia ajudá-los e cada um podia imprimir seu material, o fiz. Não tinha nada a ver com a campanha. Nunca foi solicitado por alguém da campanha”.

