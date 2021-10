Flávio Bolsonaro ataca familiares de vítimas da Covid que depuseram na CPI: "são militantes"

O senador postou um vídeo em suas redes sociais defendendo Jair Bolsonaro e criticando os trabalhos da CPI da Covid. "Pessoas forma escolhidas a dedo para virem à CPI e falarem mal do presidente Bolsonaro.", disse edit

247 - O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), filho de Jair Bolsonaro, usou as redes sociais para atacar os parentes das vítimas ouvidas pela CPI da Covid nesta segunda-feira (18), em audiência pública.

Para Flávio Bolsonaro, as vítimas e familiares de vítimas da Covid-19 eram "militantes" e foram escolhidos especificamente para atacar Bolsonaro.

“O que estamos testemunhando é algo macabro, triste e lamentável. Pessoas forma escolhidas a dedo para virem à CPI e falarem mal do presidente Bolsonaro. Pessoas com histórico de militância contra Bolsonaro vieram para a CPI com o compromisso de responsabilizar Bolsonaro pelas mortes de seus familiares por causa da Covid e não por causa de Bolsonaro”, disse.

“Isso é um desrespeito com as quase 600 mil vítimas desse vírus no Brasil. Bolsonaro fez e continuará fazendo o que está a seu alcance”, acrescentou.

Segundo ele, “Bolsonaro fez o dever de casa” no combate à pandemia e disse que “a CPI está entrando para a história como algo que mancha a imagem do Senado Federal e algo que, certamente, grande parte da população olha com nojo”.

“Ter a audácia, a falta de sensibilidade de explorar a dor dessas pessoas que estão depondo com o compromisso que elas falassem mal do governo Bolsonaro, isso é muito feio”, disse.

Katia Shirlene fala do horror que foi ver a mãe agonizar sem ar quando estava internada com Covid. Bolsonaro, ao imitar uma dessas vítimas, fez pouco caso da dor dessa filha e de tantas outras no país à fora. #CPIdaCovid pic.twitter.com/913jyLjv8g

