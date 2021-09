Freixo pede convocação de Guedes à CPI da Covid após revelação de "pacto" entre Economia e "gabinete paralelo"

Apoie o 247

Revista Fórum - O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ), pré-candidato ao governo do Rio, defendeu nas redes sociais nesta terça-feira (28) a convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, para prestar depoimentos à CPI da Covid, que acontece no Senado.

Freixo sugeriu a convocação depois que a advogada Bruna Morato afirmou que a Prevent Sênior fazia parte de um “plano” do governo federal para que o país não entrasse em lockdown. A estratégia, segundo ela, foi tramada pelo chamado gabinete paralelo do Ministério da Saúde, que agia “totalmente alinhado ao Ministério da Economia”.

A CPI da Covid tem que convocar Paulo Guedes. Bruna Morato, advogada dos médicos da Prevent Senior, deixou claro o interesse do Ministério da Economia em usar os experimentos tenebrosos da empresa para sabotar o isolamento social.#CPIdaCovid — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) September 28, 2021

