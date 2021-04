Governo Bolsonaro recusou 11 ofertas formais para compra de vacinas contra Covid-19

247 - O governo Jair Bolsonaro recusou ao menos onze propostas formais para a compra de vacinas contra a Covid-19. Segundo reportagem do blog do jornalista Octavio Guedes, no G1, a metodologia empregada pelo Ministério da Saúde foi a simplesmente ignorar as ofertas apresentadas.

O número de propostas recusadas trata apenas dos casos em que existe documentação que aponta a omissão da pasta em relação à compra dos imunizantes. A informação já é de conhecimento dos senadores que integram a CPI da Pandemia, que vai apurar a condução do enfrentamento à pandemia pelo governo Bolsonaro. A expectativa é que o volume cresça na medida em que as investigações do colegiado avancem.

Das onze recusas comprovadas por meio de documentos, seis referem-se à CoronaVac, produzida pela chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Outras três ofertas formais feitas pela Pfizer também foram ignoradas pelo Ministério da Saúde. Além destas, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), autor do requerimento da CPI, também aponta que em duas ocasiões o governo se recusou a participar do consórcio Covax Facility, da Organização Mundial da Saúde (OMS). O Brasil só aderiu ao consórcio a partir de um terceiro convite e o número de doses oferecido foi reduzido a pedido do governo brasileiro.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.