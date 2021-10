Governo liberou emendas para Aziz às vésperas da leitura do relatório da CPI da Covid

O senador, que preside a comissão, nega que a liberação da verba tenha relação com alterações no relatório final edit

Revista Fórum - Às vésperas da leitura do relatório final da CPI da Covid, o governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, liberou R$ 220 milhões para uma emenda do senador Omar Aziz (PSD-AM).

A verba será destinada para a construção de uma rodovia estadual do Amazonas, a AM-010.

De acordo com informações do Antagonista, Aziz iniciou a negociação da emenda em 2019, época em que o presidente da CPI mantinha uma relação amigável com o Palácio do Planalto.

