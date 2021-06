Élcio Franco mente ao dizer que governo não comprou Coronavac por falta de aprovação da Anvisa

247 - Em depoimento à CPI da Covid, nesta quarta-feira (9), o ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde Antônio Élcio Franco afirmou que o governo não acelerou a aquisição da Coronavac por falta de um marco legal.

"O próprio Dimas Covas (diretor do Butantan), ele disse que era uma tecnologia que ele já domina. Não era encomenda tecnológica. Não havia uma aderência legal para fazer a encomenda tecnológica. O Butantan demorava para nos reportar o que estávamos solicitando", disse.

"No caso da Fiocruz e Astrazeneca, havia uma proposta que se desenvolvesse uma solução inédita para o problema: vetor viral não replicante ou adenovírus. No caso do Butantan, era uma tecnologia de vírus inativado", afirmou.

O ex-secretário também disse que o governo não comprou a Coronavac em julho de 2020 porque havia incerteza sobre o seu desenvolvimento, uma vez que a fase 3 de estudos clínicos é considerada o "cemitério das vacinas".

A fala de Élcio na CPI sobre a Coronavac contradisse o que ele afirmou no ano passado. "Não há intenção de compra de vacinas chinesas".

Sen. @renancalheiros na #CPIdaCovid "Porque o ministério da saúde resistiu a compra da Coronavac?"



Élcio Franco em 2020: "Não há intenção de compra da vacina chinesa e se depender do ministério a vacina não será obrigatória" pic.twitter.com/d1drRZGQlU — ERIKA HILTON 🏳️‍⚧️💉 (@ErikakHilton) June 9, 2021

Franco é confrontado com a fala de Dimas Covas de que tinha 5,5 mi de doses prontas da Coronavac para entrega em dezembro do ano passado. Renan pergunta por que não comprou. Elcio: "A fase 3 de estudos clínicos do desenvolvimento de vacinas é considerada um cemitério de vacinas" — Daniel Adjuto (@DanAdjuto) June 9, 2021

