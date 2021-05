Humberto Costa diz para Bolsonaro parar de "molecagem"

247 - O senador e integrante da CPI da Covid Humberto Costa (PT-PE) pediu que Jair Bolsonaro deixe de “molecagem” e passe a agir como “presidente da República”. Declaração do parlamentar, feita no início da sessão desta quarta-feira (26), foi uma resposta a uma postagem feita mais cedo por Jair Bolsonaro, chamando Humberto de “vampiro da saúde”

“Não há no mundo Presidente da República que aja de maneira tão vil como esse cidadão. Continuarei a trabalhar duramente na CPI, o que talvez lhe dê muita raiva. Aja como presidente da república, tenha decência, saiba o papel que o presidente tem que ter. Pare de molecagem”, disse Humberto.

Na postagem feita no início da manhã, Bolsonaro disse que Humberto “nada sabia” do apoio do governo federal para solucionar a crise da falta de abastecimento de oxigênio em Manaus. “O Vampiro da Saúde, senador Humberto Costa do PT/PE, nada sabia sobre nosso apoio a Manaus/AM”, escreveu ele nas redes sociais.

