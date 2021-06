Humberto Costa irá convocar Onyx na CPI após ministro ameaçar irmãos Miranda

247 - O senador Humberto Costa (PT-PE) anunciou nesta quinta-feira (24) que o ministro da Casa Civil Onyx Lorenzoni terá que prestar esclarecimentos à CPI da Covid após ele ameaçar abertamente os irmãos Miranda, que denunciaram um esquema de superfaturamento do governo na aquisição da vacina Covaxin.

Lorenzoni disse durante pronunciamento nesta quarta-feira (24) que o Planalto determinou investigação por denúncia caluniosa e perícia dos documentos entregues a Jair Bolsonaro pelo deputado Luis Miranda (DEM-DF) e seu irmão, o servidor do Ministério da Saúde Luis Ricardo Miranda.



“Daqui a pouco, no início dos trabalhos da #CPIdaCovid, vou pedir ao presidente a imediata votação do meu requerimento de convocação do ministro Onyx Lorenzoni pelas ameaças feitas aos denunciantes do escândalo da Covaxin”, declarou o senador.

Ele ainda disse que irá “solicitar, igualmente, que a sessão de amanhã, quando ouviremos os que denunciaram o esquema, seja restrita a senadores e pessoal credenciado para evitar tumulto pela claque do Planalto”.

— Humberto Costa (@senadorhumberto) June 24, 2021





Senadores que integram a CPI da Covid consideram que o governo Bolsonaro prevaricou e pode ter cometido crime de uso da máquina pública em favor de entidades privadas. São fortes razões para que o ocupante do Palácio do Planalto seja responsabilizado e sofra processo de impeachment.

Para a cúpula da CPI da Covid as novas denúncias contra o governo envolvendo a compra da vacina indiana Covaxin abrem um caminho promissor de investigação, que pode levar à responsabilização de Jair Bolsonaro, aponta reportagem da Folha de S.Paulo.

