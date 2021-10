Indiciado por 9 crimes, Bolsonaro diz que CPI só produziu 'ódio e rancor'

O relatório da CPI da Covid, do senador Renan Calheiros (MDB), pede indiciamento de 66 pessoas e duas empresas edit

247 - Durante evento no Ceará, nesta quarta-feira, 20, Jair Bolsonaro, indiciado por 9 crimes pela CPI da Covid, afirmou que a comissão no Senado não produziu nada além de “ódio e rancor”. O relatório do senador Renan Calheiros (MDB) pede indiciamento de 66 pessoas e duas empresas.

Na família do presidente, foram indiciados Jair Bolsonaro, Carlos (vereador no Rio de Janeiro), Flávio (senador) e Eduardo (deputado federal). No governo, além de Bolsonaro, foram indiciados os ministros Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União), Walter Braga Netto (Defesa) e Onyx Lorenzoni (Trabalho e Previdência).

Ele ainda afirmou após apoiadores chamarem o relator da CPI, Renan Calheiros, de “vagabundo” que “a voz do povo é a voz de Deus”.

“Como seria bom se aquela CPI estivesse fazendo algo de produtivo para o nosso Brasil. Tomaram tempo de nosso ministro da Saúde, de servidores, de pessoas humildes e de empresários. Nada produziram a não ser o ódio e o rancor entre alguns de nós”, disse.

Confira o relatório da CPI da Covid:

