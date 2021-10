Intérprete de libras se emociona durante relato de jovem que perdeu os pais na pandemia (vídeo)

Me chamou atenção neste trecho da #CPIdaCovid que nem o intérprete de libras conseguiu continuar com a tradução do depoimento de Katia dos Santos, jovem de 19 anos que perdeu o pai e mãe pra Covid-19 [o dia de hoje tá impossível 🥺]pic.twitter.com/dL3B10rl7k

