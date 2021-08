Jovem Pan diz que pedido de quebra de sigilo bancário pela CPI é "injustificável"

“Pedidos do gênero são injustificáveis. Os balanços da Jovem Pan são publicados anualmente no Diário Oficial”, disse a emissora em um comunicado oficial edit

Marcelo Hailer, Revista Fórum - A Jovem Pan respondeu nesta segunda-feira (2) ao pedido da CPI da Covid, que pediu a quebra do sigilo bancário da emissora, pois, suspeita que a rádio recebeu dinheiro público para disseminar fake News e teses negacionistas.

Narrado pelo jornalista Joseval Peixot, a Jovem Pan classifica o pedido da Comissão é “injustificável.

“Pedidos do gênero são injustificáveis. Os balanços da Jovem Pan são publicados anualmente no Diário Oficial, mas, para que não restem dúvidas quanto a transparência do comportamento da emissora, republicamos os balanços da emissora em nosso site”, diz o comunicado.

