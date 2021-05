Lewandowski nega HC, mas garante silêncio à “Capitã Cloroquina” na CPI

O ministro do STF permitiu que Mayara Pinheiro fique calada sofre fatos ocorridos entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021 edit

Metrópoles - O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta sexta-feira (21/5), pela segunda vez, o pedido da médica Mayra Pinheiro, conhecida como “Capitã Cloroquina”, para ficar em silêncio na CPI da Covid, no Senado. O magistrado, no entanto, fez ponderações na nova decisão.

Ao analisar o primeiro pedido, o ministro entendeu que não havia elementos que justificassem a concessão do habeas corpus preventivo. Mayra, então, pediu que Lewandowski reconsiderasse a sentença, alegando que há uma investigação contra ela que esbarra nos limites do trabalho da comissão parlamentar.

Na decisão mais recente, o ministro do STF entendeu que, por haver a investigação, a qual envolve também o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, a “Capitã cloroquina” poderá ficar em silêncio quanto aos fatos ocorridos no período compreendido entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021.

