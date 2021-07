STF rejeita pedido de Ricardo Barros para marcar depoimento à CPI, mas concede acesso a documentos que o citem

O líder do governo na Câmara quer ser ouvido antes do recesso parlamentar, marcado para o dia 17 de julho. Com o intervalo, a oitiva deve ficar para agosto. Lewandowski decidiu não interferir na questão edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski autorizou o deputado federal Ricardo Barros (PP-PR) a ter acesso a documentos da CPI da Covid que lhe digam respeito. No entanto, Lewandowski entendeu que não era o caso marcar uma data para o depoimento do líder do governo na Câmara, informa a jornalista Daniela Lima, da CNN Brasil.

Barros quer ser ouvido antes do recesso parlamentar, marcado para o dia 17 de julho. Com o intervalo, a oitiva deve ficar para agosto. Lewandowski decidiu não interferir na questão.

Segundo o depoimento do deputado federal Luis Miranda (DEM-DF), Jair Bolsonaro citou Ricardo Barros como o responsável pelo esquema de propinas na compra da Covaxin.

