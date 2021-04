Líder da tropa de choque de Bolsonaro na CPI da Covid, Ciro Nogueira diz que ela não vai dar em nada

O senador Ciro Nogueira disse em encontro com empresários e banqueiros que a CPI da Covid não vai acarretar consequências graves para Jair Bolsonaro edit

247 - O senador Ciro Nogueira (PP-PI) se reuniu com empresários e banqueiros na quarta-feira (28) em SP e afirmou que a CPI da Covid não vai dar em nada para Jair Bolsonaro.

Um dos principais defensores do governo no Senado, Ciro Nogueira tentou tranquilizar os convidados sobre o andamento das investigações contra Bolsonaro.

Estavam presentes acionistas e executivos de bancos como Bradesco, Itaú e BTG, além de varejistas e industriais, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo..

Ciro disse que Calheiros, que estaria sendo superestimado por empresários e pela imprensa, pode até fazer um relatório com graves acusações ao ocupante do Palácio do Planalto. Caso isto ocorra, ele prometeu que a bancada governista apresentará um relatório divergente, caso em que se estabelecerá uma guerra de versões.

Para Ciro, mesmo que o relatório de Renan Calheiros seja aprovado, nada acontecerá —muito menos o impeachment, porque o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), não deixará nenhum pedido de afastamento de Bolsonaro ser discutido.

