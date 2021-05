Marco Aurélio discorda da convocação de governadores à CPI

Segundo o ministro do STF, as unidades federativas têm autonomia em relação à União e cabe à Justiça local determinar se houve irregularidades no combate à pandemia por parte de estados edit

247 - Em entrevista ao canal do historiador e comentarista político Marco Antônio Villa, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Marco Aurélio Mello disse ser contra a convocação de governadores à CPI da Covid no Senado, conforme aprovado nesta quarta-feira (26). Segundo o ministro, as unidades federativas têm autonomia em relação à União e cabe à Justiça local determinar se houve irregularidades no combate à pandemia por parte de estados.

"Eu não vejo como tenham aprovado agora a convocação de governadores. Eu creio que tem alguma coisa equivocada em termos de atuação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas precisamos aguardar qual vai ser o convencimento da maioria que virá a se formar no âmbito do Supremo. Continuo convencido de que CPI federal, existente ou na Câmara ou no Senado não pode convocar governador. Claro que a CPI atua na investigação, mas quando se tem um envolvimento com o investigado e governador de estado, a seara para apurar se há responsabilidade, é outra", finalizou.

Assista à CPI ao vivo na TV 247:

