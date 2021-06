Marcos Rogério chama CPI de 'circo' e leva invertida de Aziz: 'vossa excelência é o maior palhaço'

“Essa é a CPI do Circo”, disse Marcos Rogério, após ser criticado por interromper os colegas, sendo ele mesmo interrompido por Aziz: “E vossa excelência é o maior palhaço aqui”, disparou edit

Metrópoles - O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), chamou o senador governista Marcos Rogério (DEM-RO) de “palhaço”. A fala foi uma reação à manifestação do parlamentar da base aliada ao governo, que chamou o colegiado de “circo”.

“Essa é a CPI do Circo”, disse Marcos Rogério, após ser criticado por interromper os colegas, sendo ele mesmo interrompido por Aziz: “E vossa excelência é o maior palhaço aqui”, disparou.

Rogério se irritou com a manifestação do presidente da CPI, que defendeu recorrer da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro Luís Barroso concedeu habeas corpus para Carlos Wizard permanecer em silêncio durante depoimento.

Continue lendo no Metrópoles.

Marcos Rogério: Esta é a CPI do Circo

Omar Aziz: E vossa excelência é o maior palhaço daqui

Marcos Rogério: Você é o chefe do circo

Omar Aziz: Melhor ser o chefe que o palhaço#CPIdaCovid pic.twitter.com/l68YsBhfXz June 30, 2021





Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.