Marcos Rogério cita Lula na CPI e Rogério Carvalho pergunta: "é medo?"

247 - O senador bolsonarista Marcos Rogério (DEM-RO), durante sessão da CPI da Covid desta quinta-feira (30), resolveu citar os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff para tentar defender Jair Bolsonaro.

Em uma longa exposição, o senador disse que Bolsonaro é o responsável pelas vacinas contra Covid-19 distribuídas pelo país. Ele não destacou, porém, que o governo Bolsonaro ignorou a Pfizer por meses, que estava oferecendo vacinas. O governista também não falou que o governo brasileiro pediu somente 10% das doses ao consórcio Covax, quando poderia ter requisitado mais imunizantes.

"A vacina chega aos estados e municípios por quê? Dilma mandou comprar? Lula mandou comprar? Essa CPI quer provar que quem está cuidando da pandemia é o Lula. Esse é o cenário. A vacina que tá chegando lá na ponta quem comprou foi o Barack Obama?", disse Marcos Rogério.

O senador Rogério Carvalho (PT-SE), então, rebateu, dizendo que a declaração do governista evidencia o medo que os bolsonaristas têm de Lula. "Qual o medo do Lula, 'hein'? Está com muito medo do Lula. O Lula não está aqui, não tem Lula aqui. O problema é Bolsonaro. O presidente Lula não é presidente".

