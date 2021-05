Marcos Rogerio tenta tumultuar CPI com vídeos antigos sobre cloroquina

247 - Em depoimento na CPI da Covid na manhã desta quinta-feira (20), o senador Marcos Rogério (DEM-GO) demonstrou a tentativa de blindar o governo Jair Bolsonaro por causa de recomendações sobre o uso da cloroquina, medicamento sem comprovação científica contra a Covid-19. O parlamentar resgatou vídeos de governadores supostamente defendendo o uso do remédio.

O bolsonarista disse que acreditar na mudança de bula da cloroquina "é como tentar matar alguém com arma de brinquedo ou bala de algodão".

"O médico tem liberdade para prescrever. Falta de bom senso, de vergonha dos que tentam criminalizar o presidente quando seus próprios governadores fizeram a mesma coisa. E fizeram de forma acertada", afirmou.

"É simplório cogitar que mortes sejam decorrentes da ação do governo, desconsiderando a imprevisibilidade biológica", acrescentou. "Mas não querem saber do procedimento do tratamento precoce, tratamento na hora certa".

Ainda na tentativa de blindar o governo, Marcos Rogério disse que "vimos a CPI perder o foco várias vezes". "Quiseram colocar Carlos Bolsonaro como chefe do gabinete paralelo".

