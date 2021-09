Médico que denunciou 'kit Covid' relata à CPI que foi ameaçado por diretor da Prevent Senior

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - ​Um médico que denunciou a Prevent Senior por prescrever remédios do chamado "kit Covid" disse que foi ameaçado e coagido pelo diretor-executivo da empresa de planos de saúde, Pedro Benedito Batista Júnior.

Batista Júnior deverá prestar depoimento na CPI da Covid nesta quarta-feira (22). Os senadores vão investigar as denúncias de que hospitais do grupo Prevent Senior são espécies de laboratório para indicação de medicamentos sem eficácia contra a Covid-19.

Segundo um dossiê assinado por 15 médicos, profissionais eram coagidos a prescrever remédios como hidroxicloroquina sem consentimento de parentes dos pacientes e eram obrigados a trabalhar mesmo quando infectados com o coronavírus, informa reportagem da Folha de S.Paulo.

O documento afirma também que a empresa omitiu sete mortes durante um estudo clínico sobre a eficácia dos remédios.

Um dos médicos que realizou as denúncias gravou a conversa telefônica de uma ligação com Batista Júnior, após ter relatado irregularidades à imprensa, sob condição de anonimato. A conversa telefônica se deu no dia 9 de abril deste ano, por volta das 8h. O denunciante afirma que a conversa se deu "em tom de intimidação".

