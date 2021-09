Motoboy fazia pagamentos a Roberto Dias na época em que ele aprovou aditivo abusivo em contrato com a VTCLog

247 - A senadora Simone Tebet (MDB-MS) cruzou datas de saques feitos pelo motoboy Ivanildo Gonçalves Dias e pontuou que a movimentação começou quando o governo federal deixou de fazer serviço simples de armazenamento de medicamentos e terceirizou para VTCLog. A mudança ocorreu em 2018, quando Ricardo Barros, atual líder do governo na Câmara, era o ministro da Saúde.

“Provavelmente os depósitos e saques que começaram em 2018 e foram pagos até janeiro 2019. Exatos dois anos depois aparece o segundo depósito. Estes primeiros depósitos provavelmente se referem ao ano de 2018 quando a VTCLog teve o grande contrato milionário firmado na época do ministro Ricardo Barros e depois do ministro Gilberto (Ochi)", disse a parlamentar.

"Ali foi quando o governo federal deixou de fazer serviço simples de armazenamento simples medicamentos, barato, com apenas 150 funcionários no Brasil, continuou com estes funcionários, mas terceirizou o serviço com a VTCLog . Dá a sensação de que estes depósitos soltos são referentes a contratos de 2016 e 2018. Fica dois anos sem e depois vem a pandemia, vem aditivos e uma série de saques em dinheiro mensais”, completou.

