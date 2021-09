Motoboy Ivanildo diz que não foi dele - mas da VTCLog - iniciativa para tentar não comparecer à CPI

“Não liguei para advogado. Não liguei para ninguém. Conversei na empresa, que me apresentou um advogado", disse Ivanildo Gonçalves da Silva edit

O motoboy Ivanildo Gonçalves da Silva, funcionário da transportadora VTCLog, disse que a empresa foi responsável por apresentar o advogado que pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que o depoimento dele fosse suspenso. O depoimento de Ivanildo estava marcado para esta terça-feira (31), mas acabou não acontecendo em função de um habeas corpus concedido pelo ministro Kássio Nunes Marques no dia anterior.

“Não liguei para advogado. Não liguei para ninguém. Conversei na empresa, que me apresentou um advogado. Faça o que vc sentir e aí eu fiz”, disse Ivanildo em resposta ao senador Alessandro Vieira que o havia questionado sobre o assunto.

O advogado indicado foi Alan Diniz Moreira Guedes de Ornelas, que trabalhou com o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) Fabrício Queiroz e com o miliciano Adriano da Nóbrega.

