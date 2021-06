Mudança na bula da cloroquina: veja minuta entregue por Nise Yamaguchi à CPI da Covid

Em depoimento nesta terça-feira, a médica negou que a minuta propusesse mudança na bula do medicamento. Segundo Nise, o documento tratava da distribuição da substância pelo país edit

247 - A médica Nise Yamaguchi, em depoimento à CPI da Covid-19 nesta terça-feira (1), entregou aos senadores o que diz ter sido a minuta do decreto presidencial que, segundo o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta e o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, tinha por objetivo alterar a bula da cloroquina para incluir a Covid-19 entre as doenças para as quais o medicamento é indicado.

O documento foi obtido por Valdo Cruz, do G1.

Segundo Nise, o esboço do decreto não tratava de alteração na bula, e sim da distribuição do medicamento pelo país.

Ela relatou que a minuta foi apresentada por um médico e que tinha potencial de expor Bolsonaro.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.