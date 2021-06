Nise defende tratamento precoce e culpa "problema de diagnóstico" por alta de mortes

Segundo a médica, "o atraso que existe no início do tratamento foi o que levou a tantas mortes" edit

247 - Em depoimento na CPI da Covid no Senado nesta terça-feira (1), a oncologista e imunologista Nise Yamaguchi buscou não julgar as declarações de Jair Bolsonaro contra a vacina da Covid-19.

Após os senadores exibirem uma série de vídeos de declarações negacionistas do presidente, Nise disse que não está "aqui para julgar outras pessoas, minha opinião é técnica". "Não considero que essas posições tenham algo a ver com a minha posição", completou.

A médica ainda defendeu o tratamento precoce. Segundo ela, "o atraso que existe no início do tratamento foi o que levou a tantas mortes". Ela também disse que houve um "problema de diagnóstico" no início da pandemia.

Pouco depois, Nise acrescentou: "vacina não é tratamento. Tratamento é tratamento aos primeiros sintomas. Uma coisa é a vacina, outra é o tratamento".

O presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), rebateu duramente: "Não acredite nela. Tem que vacinar. A vacina salva".

Assista ao vivo na TV 247:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.