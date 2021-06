Nise viajou ao menos 13 vezes a Brasília durante a pandemia

Documentos da Azul mostram que a médica integrante do "Ministério da Saúde Paralelo" esteve na capital federal em diversas ocasiões para reuniões com Jair Bolsonaro edit

247 - Nise Yamaguchi, médica integrante do "Ministério da Saúde Paralelo" do governo Bolsonaro, viajou ao menos 13 vezes a Brasília desde maio do ano passado até maio deste ano, mostram documentos da Latam que foram entregues à CPI da Covid e obtidos pela revista Crusoé.

No dia 14 de maio, Nise embarcou para a capital federal e, no dia seguinte, se reuniu com Jair Bolsonaro. No dia 8 de setembro, a médica estava em Brasília para se reunir com a associação "Médicos pela Vida", defensora do "tratamento precoce", o presidente e médicos negacionistas, como Paulo Zanotto.

Os documentos foram entregues a pedido do presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM). No início do mês, o senador pediu informações às companhias Azul, Gol e Latam sobre os voos de Nise entre Brasília e São Paulo. Ele também requereu as mesmas informações sobre Naomi Yamaguchi e Charles Takahito, irmãos da médica.

"Primeiro ela [Nise] disse que teve quatro reuniões, agora já foram mais de dez, pela contagem nossa aqui. E agora, com a quebra e o pedido de informações das linhas aéreas que vêm de São Paulo para cá, nós vamos saber quantas vezes ela realmente veio a Brasília e fazer o quê", disse Aziz.

