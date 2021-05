Omar Aziz avisa que Wajngarten poderá passar a ser investigado, após excesso de mentiras

O presidente da CPI da Covid no Senado disse que, se as perguntas não forem respondidas objetivamente, irá dispensar o ex-chefe da Secom da comissão, pedir a degravação da entrevista que concedeu à Revista Veja e reconvocá-lo como investigado edit

247 - No depoimento de Fabio Wajngarten na CPI da Covid no Senado nesta quarta-feira (12), o senador e presidente da CPI Omar Aziz (PSD-AM) disse ao ex-chefe da Secom que, se as perguntas não forem respondidas objetivamente, irá dispensá-lo da comissão, pedir a degravação da entrevista que concedeu à Revista Veja e reconvocá-lo como investigado.

"Com todo o respeito que o senhor merece aqui na comissão, se vossa excelência não for objetivo nas suas respostas, nós iremos dispensá-lo dessa comissão, pediremos à Revista Veja que mande a degravação e o convocaremos de novo, mas já não como testemunha, e sim como investigado", disse o senador Aziz. "Caso eu veja que vossa excelência está tangenciando em relação às perguntas, irei dispensar seu depoimento aqui".

Na entrevista à Veja, Wajngarten colocou a culpa pela demora na compra de vacinas no ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello. Ele ainda culpou a "incompetência e ineficiência" da pasta pelo fracasso na compra de vacinas da Pfizer.

Acompanhe o depoimento de Wajngarten ao vivo na TV 247:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.