Omar Aziz reafirma durante sessão da CPI: Pazuello mentiu e será reconvocado

247 - O presidente da CPI da Covid-19 no Senado, Omar Aziz (PSD-AM), voltou a afirmar nesta quarta-feira (25), durante depoimento da “capitã cloroquina” Mayra Pinheiro, que o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello será reconvocado para depor na Comissão.

“Pazuello foi muito bem na CPI, porque mentiu muito bem", disse Aziz ao salientar que Pazuello será reconvocado.

Na sequência, o senador bolsonarista Marcos Rogério interrompeu Aziz, dizendo que o presidente da CPI não poderia citar Pazuello daquela forma. “O senhor não pode fazer essa avaliação”, afirmou.

Aziz respondeu “posso sim” a Rogério e o comparou com o personagem “Rolando Lero” no extinto programa de humor “Escolinha do Professor Raimundo'', personagem conhecido por enrolar em suas respostas.

Saiba mais

Omar Aziz reagiu indignado à atitude do general Pazuello que, dois dias depois de depor à comissão, foi a uma aglomeração fascista de Jair Bolsonaro sem máscara no Rio de Janeiro.

"Não posso afirmar que vou prendê-lo, mas pode ter certeza que, se ele mentir... Se ele tiver um habeas corpus, eu não poderei prendê-lo. Manda ele sem habeas corpus lá, ele não vai brincar mais com a CPI e a população brasileira", afirmou Aziz, que antes havia se negado a prender Fabio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação, que também mentiu à CPI.

"A atitude que eu tomei em relação ao Fabio Wajngarten... Os próximos depoentes não esperem que eu tenha a paciência. Se eu amanhã tomar a decisão de prender um depoente mentiroso, pode ter certeza que a CPI não acabará. Acabaria [no episódio de Wajngarten] porque estava no início. Hoje não. Hoje está consolidada".

Inscreva-se na TV 247 e acompanhe ao vivo a CPI da Covid-19:





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.